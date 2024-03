Filho de Faustão se pronuncia sobre boatos da morte do apresentador: “Ele está bem”

Minha gente, desde que o nosso amado apresentador Faustão anunciou que estava internado e que precisaria realizar um transplante de coração, em agosto de 2023, diversos boatos de que o mesmo teria , infelizmente, morrido surgiram, e isso não seria diferente durante sua nova internação.

Porém, cansado de escutar todos os boatos sobre a morte de seu pai, principalmente após as redes sociais do jornalista Milton Neves ter sido hackeado e soltado essa notícia, mentirosa, o também apresentador João Guilherme, se pronunciou a respeito do atual estado de saúde de Faustão.

“Ele está bem. Esperando o transplante fazer o efeito esperado. Mas clinicamente está muito bem. Assim que estivermos com mais novidades, vamos trazer”, garantiu o filho do apresentador.