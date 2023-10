Filho de Faustão rebate crítica usando e abusando do deboche

Mesmo sabendo que é iniciante na TV, João Guilherme Silva não teme as críticas negativas sobre o seu programa.

Assim como seu pai Faustão, o João Guilherme Silva quer construir uma carreira de apresentador na televisão assim como o pai fez anos antes, até se consagrar como um dos ícones da comunicação brasileira e mesmo sabendo que tem de batalhar muito, o apresentador iniciante não está nem aí para as críticas negativas que recebeu o Programa do João, atração semanal que ela comanda na Band a partir deste sábado (21).



João contou que o pai ficou bem surpreso com a decisão dele em aceitar a proposta da Band tão cedo. E ao ser questionado sobre o medo de errar feio em rede nacional, ele responde, bem-humorado: “O que resume muito é o foda-se. Errou? Acertou? Não é mérito, foda-se. Eu tento ser mais descontraído”.

“Quando contei pro meu pai que a gente faria o programa, ele falou: ‘Está preparado? Porque vai levar porrada pra caramba’. Disse que sim, e que estou animado e feliz. As coisas vão melhorando”, completa ele.



O jovem apresentador disse que a atração nasceu “com sua cara” e a emissora teve que jogar um projeto inicial fora quando percebeu que os quadros estavam mais com o estilo de Faustão do que do filho. “O programa começa a ficar com a cara do apresentador no decorrer da estrada, então vamos acertando as coisas”, pontua.