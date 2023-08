Filho de Faustão fala sobre o pai e agradece o carinho dos fãs: “Vamos para a luta” 

João Guilherme Silva afirma que o apoio que sua família vem recebendo é o que está motivando eles continuarem lutando.

Meus amores, na tarde desta quinta-feira (24), o jovem João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão utilizou as suas redes sociais para agradecer o apoio que o pai e a sua família tem recebido desde que foi anunciado que o apresentador está na fila de transplante de coração, do SUS.

“Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também para vocês que ele está bem, estamos na luta todo mundo com muita esperança. Vamos para a luta, galera!”, exclamou Guilherme, em vídeo publicado no feed do seu instagram.

Na legenda da publicação, o jovem afirma que o carinho e as orações dos fãs é o que está motivando a família a ter fé nesse momento extremamente complicado pelo qual estão passando.

“As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo!”, legendou o filho do apresentador.