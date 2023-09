Filho de Fabiana Karla fala sobre carreira de ator e privilégio

Samuel Simões contou que está estudando teatro e disse que precisou comprovar para sua mãe que tinha compromisso com a arte

Olha ela! Fabiana Karla não só gerou um muso para as telinhas como uma bom ator responsável por sua arte.Samuel Simões contou detalhes sobre o mundo do teatro e revelou que a mãe o fez provar que ele tinha compromisso com a arte. O muso não esconde que tem privilégios, mas disse que está estudando muito.

“Terminei a faculdade ano passado, mas desde o finalzinho do curso eu fui me encontrando nesse meio. Mas desde pequeno, por eu ter crescido nos bastidores, na coxia do teatro, sempre acompanhava as filmagens e via todo trâmite. Estou estudando bastante”, disse ele.

Samuel quer focar em trabalhos audiovisuais. “Estão surgindo trabalhos, mas por enquanto eu não tenho permissão para falar”, revelou Simões, que já fez participações em programas da TV Globo como o Zorra Total e Dercy de Verdade.