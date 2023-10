Filho De Datena fala sobre atual estado de saúde do apresentador

Nesta quinta-feira (5), o apresentador do Brasil Urgente, José Luis Datena teve que passar por duas cirurgias cardíacas.

Minha gente, o apresentador Datena teve que realizar duas intervenções cirúrgicas cardíacas nesta quinta-feira (5). Datena comunicou o seu afastamento do Brasil Urgente, jornalístico que comanda na Band, e foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o filho do comunicador, Joel Datena, os procedimentos foram um sucesso e o apresentador está se recuperando bem.

Joel deu detalhes do estado de saúde de seu pai após as intervenções delicadas. “Correu tudo bem, graças a Deus. Uma cirurgia tranquila, dentro do normal. Já está em plena recuperação. Deve ser uma recuperação rápida, com toda certeza, porque ele é forte. Fora que correu tudo muito bem, [cirurgia] feita por grandes profissionais. Agora é só esperar [a recuperação]”, afirmou.

Joel Datena está substituindo o pai na apresentação do Brasil Urgente, mas assegurou que em breve o titular estará de volta à TV. “Talvez no final da semana que vem, no mais tardar na outra [semana], ele já esteja de volta, tá? Está tudo legal, graças a Deus!”, ressaltou.

O próprio José Luiz Datena fez questão de contar para o público o motivo de seu afastamento da TV. “São duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis stents no coração. Espero que vocês orem por mim e que, em uns cinco, seis dias, eu possa voltar a estar com vocês”, pediu ele.

“Eu tenho a impressão de que Deus vai me ajudar muito. Mas, mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim. Porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos”, pontuou.