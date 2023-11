Filho de Cristiano ganha alta da UTI e cantor agradece

Recentemente, o filho do sertanejo passou por uma cirurgia no coração, devido a uma doença congênita.

Meus amores, que ótima notícia! Na noite de ontem (24) o cantor sertanejo Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, utilizou as suas redes sociais para atualizar o quadro clínico de seu filho, o pequeno Miguel.

Agradecendo as orações, de acordo com o cantor sertanejo, o garotinho, de apenas 5 meses, que passou por uma cirurgia no coração devido a uma rara doença que ele nasceu chamada Tetralogia de Fallout, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi para o quarto do Hospital.

“Obrigado pelas orações! Miguel teve alta da UTI e está no quarto. Oremos pra que logo ele volte pra casa! Milagres existem”, agradeceu o sertanejo.