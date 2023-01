Filho de Cid Moreira entra na justiça para visitar pai. Oi?

Roger Moreira diz que sua madrasta impede que os encontros aconteçam entre os dois

Que história é essa? Roger Moreira teve que entrar na justiça para conseguir visitar o pai, Cid Moreira. De acordo com o filho, a madrasta impede que os encontros aconteçam entre os dois e ainda diz que ela não trata bem o seu pai. Eita!

O processo traz por escrito. “O pai tem 95 anos, casou com uma senhora 40 anos mais nova, de nome Maria de Fátima Sampaio Moreira, no regime de separação total de bens. O pai desde que casou, não se sabe se diante da idade 95 anos, da senilidade, dos problemas de saúde, da hemodiálise ou mesmo por ordem de sua esposa, que segundo consta não trata bem do pai e forçou o afastamento do filho, impedindo o acesso”, diz.

Para quem não sabe, Roger é filho adotivo de Cid e o acusa de desistir da adoção desde que se casou com Maria de Fátima. Nessa história ainda há acusação de desvio de bens por parte da madrasta.