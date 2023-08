Filho de Andressa Urach revela que ganha 10% com a produção de conteúdo adulto da mãe

Arthur Urach abriu o jogo e contou detalhes sobre seu faturamento em entrevista ao Fofocalizando

A quarta-feira (23) foi quente com as declarações de Arthur Urach para o Fofocalizando. O filho de Andressa Urach revelou quanto fatura com a produção de conteúdo adulto da mãe, visto que é ele quem faz as imagens da mãe para as redes sociais.

“Eu ganho 10% do que ela faz. É grana”, contou o jovem. Ele ainda foi perguntado se se arrepende do trabalho e respondeu: “Não. Eu estou ganhando ‘mó’ dinheiro, por que eu vou me arrepender? Podem falar o que quiserem, pelo amor de Deus. O importante é o que está caindo na minha conta”, debochou.

Andressa também esteve presente na entrevista e os dois contaram que, em menos de 30 dias, chegaram a faturar cerca de R$666 mil.