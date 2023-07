Filho de Andressa Urach faz visita para a mãe, em boate de striptease: “Veio se divertir”

A modelo, que recentemente voltou a trabalhar no entretenimento adulto, foi criticada por seu ex-marido, Thiago Lopes, pai de Leon.

O AUGE! Amores, nesta sexta-feira (07), a modelo e influenciadora, Andressa Urash, que recentemente revelou a seus seguidores que voltou a trabalhar em uma boate de conteúdos adulto, ousou ao levar o seu filho, que apesar de ser emancipado ainda melhor é menor de idade, na casa noturna onde ela trabalha.

“Olha só quem veio se divertir no @grutaazulclub.oficial”, legendou a modelo, ao publicar uma foto com o seu primogênito, Arthur, de 17 anos, que compartilhou a publicação da mãe, afirmando: “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora”.

Quem não gostou nada da atitude de Andressa foi o seu ex-marido,Thiago Lopes, pai de Leon, o seu filho caçula, que criticou a atitude da modelo, afirmando que além de ser uma vergonha, a ex-esposa não deveria estar vivendo em sociedade.

“Eutímica do ponto de vista psiquiátrico? O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro pra olhar a mãe se esfregando em outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão à sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade”, iniciou o oficial de justiça, que continuou: “Paciente psiquiátrico bebendo, e ainda quer criar (entregar para estranhos) um bebê”, alfinetou.