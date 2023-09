Filho caçula do sertanejo Cristiano e Paula não precisará de cirurgia

O cantor apareceu nas redes sociais ao lado da esposa e família para dar a boa notícia aos seus fãs e amigos

Já começamos a semana com uma notícia ótima, de que o filho de Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, não precisará passar por uma cirurgia. O cantor apareceu ao lado da sua esposa e dos filhos para comemorar o mesversário de Miguel e contar a notícias aos seus seguidores. Vale ressaltar que ele nasceu com uma doença chamada Tetralogia de Fallout.

“Ontem foi dia de comemorar 3 meses de vida do nosso guerreirinho Miguel. Dessa vez com uma gratidão maior ainda e alegria transbordando, isso porque agora com 3 meses completos Miguel passaria pela cirurgia do coração, mas Deus é tão maravilhoso e nossas orações intensificadas, ganhamos mais tempo para a cirurgia, pois Miguel cada dia melhora mais e mais. Quem como Deus? Ninguém como Deus”, celebrou.

Na foto, o casal aparece com Miguel e os outros dois filhos, Pietra, de cinco anos, e Cristiano, de três.