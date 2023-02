Filho adotivo de Flordelis tem vídeos íntimos vazados e nega ser gay

Humberto Santos disse que é missionário da igreja da mãe, que está presa acusada de matar o marido

Se tem uma coisa que deu o que falar nos últimos dias nas redes sociais foi o fato de que alguns vídeos íntimos do filho adotivo de Flordelis vazaram. Humberto Santos veio até as redes sociais e ainda negou ser gay, porque nas filmagens ele aparece com outro homem.

O filho da pastora disse que estava em outra cidade e se hospedou na casa de um amigo. “Todo mundo sabe que eu congrego e tenho um ministério fora da minha cidade, em uma cidade vizinha, e um missionário que congregava nessa igreja, um amigo meu, mora nessa cidade e eu pedi a ele para poder dormir, passar uma noite na casa dele. E esse amigo estava com alguns convidados em sua casa”, disse.

“Fomos à praia, passeamos, todo mundo junto, eu não estava sozinho com ninguém”, esclareceu. A web foi à loucura e o assunto já virou meme.