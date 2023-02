Filha mata a mãe para ir ao forró no Mato Grosso

Adolescente de 15 anos é apontada como principal suspeita pela morte da mãe no município de Peixoto Azevedo

Eu digo para vocês que a situação está feia e ninguém acredita em mim, né? Uma adolescente matou a própria mãe para conseguir ir em um forró. O caso aconteceu em Peixoto Azevedo no domingo passado e a jovem havia ingerido álcool antes de cometer o crime, de acordo com o delegado do caso.

Segundo o jornal Extra, a filha e a mãe foram em um forró e quando chegaram em casa a filha quis ir em outro, tendo o pedido negado pela mãe. A Polícia Civil ainda disse que elas brigavam frequentemente.

“A mãe não acreditou que a filha seria capaz de avançar sobre ela com uma faca”, pontua Getúlio Daniel. A mãe recebeu o golpe de faca na altura do pescoço.