Filha do baixista Mingau faz homenagem para o pai

O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, e a filha não deixou de mostrar o seu amor pelo pai

Isabella Ágio deixou todos os seguidores com os olhos marejados ao falar sobre seu pai, Mingau, que enfrenta uma situação difícil após levar um tiro em Paraty, no Rio de Janeiro. A filha do baixista usou suas redes sociais para fazer uma homenagem ao pai.

Na mensagem, ela disse: “Pai, você é muito amado e querido por todos. Não existe uma pessoa que não goste de você. Você não tem noção de quanta gente se mobilizou para te ajudar. Não vemos a hora de poder comemorar a vitória da sua recuperação. Te amo mais que tudo, Bebel”.

Mais cedo, o hospital liberou um boletim sobre seu estado de saúde. “O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico permanece grave. Na tarde deste domingo (3/9), o paciente foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, situada na zona sul da capital paulista. O caso segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira”, informaram.