Filha de Trump se casa com vestido de mais de R$1,5 milhão

Tiffany Trump surpreendeu os presentes na cerimônia ao usar um modelo exclusivo de Ellie Saab

O poder! A filha de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, não brincou no seu casamento e usou um vestido de dar inveja em todas as fofoqueiras do Leblon. Tiffany elegeu o modelo bordado de Ellie Saab avaliado em cerca de R$1,5 milhão.

A gente nem esperava menos que isso, pois a gata é o sinônimo de uma patricinha com seu pai imponente caminhando até o altar (consigo até imaginar). Tiffany casou-se com o empresário Michael Boulos, no resort do pai, em Palm Beach, na Flórida.

De acordo com o Page Six, o modelo era todo bordado e foi desenhado pela estilista libanês, Ellie Saab, avaliado no valor estrondoso. As joias eram mais simples, para deixar que o vestido brilhasse bastante.