Filha de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia

Meu Deus, mandando todas as energias positivas para a filha do meu casal favorito: Thaila Ayala e Renato Góes. A filha do casal, Tereza, de 2 meses, precisou passar por um procedimento cirúrgico após ser diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita. O pai usou suas redes sociais para falar sobre o estado da filha.

“Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu […] O carinho, atenção e cuidado de vocês ficará pra sempre em nossos corações” escreveu o ator em seu perfil.

Thaila também usou seu perfil para comunicar sobre Tereza: “Todas as probabilidades mostravam que não vai dar certo e vinha uma palavra falando que vai dar certo […] Ela estava tendo fluxo sanguíneo de um lado para outro onde não deveria ter. Nesse dia eu caí”, relatou.