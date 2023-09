Filha de Tadeu Schmidt tranca faculdade após episódio de homofobia

Valentina Schmidt revelou que teve que enfrentar o preconceito na faculdade e que tomou a decisão de trancar o curso no momento

É triste ver que o mundo ainda não evolui da forma que a gente quer, mas o que posso garantir é que homofobia aqui não passa! Valentina Schmidt, filha do apresentador do BBB, trancou sua matrícula na faculdade por causa de um caso de homofobia.

“Tive alguns professores que me desencorajaram. Uma em especial fazia vários comentários homofóbicos sobre mim e também comentários ofensivos sobre o meu pai. Pensei: ‘Não vou ficar em um ambiente em que não me sinto bem-vinda’. Ainda mais porque eu estava encontrando outra paixão, que é o teatro. Não me arrependo de nada nessa minha jornada”, contou.

“Quando me assumi, isso gerou um alvoroço gigantesco. Entendi que, por conta da visibilidade que eu ganhei por ser filha do meu pai, isso ia acabar estourando. Mas desde que eu postei vi gente falando que fiz isso para chamar a atenção. Eu jamais faria isso. Fiz porque finalmente estava confortável comigo mesma e queria mostrar para o mundo que tenho orgulho de ser quem eu sou”, contou em entrevista ao jornal O Globo.