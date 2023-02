Filha de Silvio Santos fica presa em enchente no interior de São Paulo

Felizmente, todos que estavam com a apresentadora foram salvos pelos bombeiros e ninguém se feriu.

Socorro, que desespero! Na última terça-feira (31), a apresentadora e filha do Silvio Santo, Silvia Abravanel, assustou a todos ao contar que ficou ilhada dentro de um carro, em uma enchente no interior de São Paulo, enquanto voltava de uma viagem com o seu namorado, o cantor sertanejo Gustavo Moura e sua amiga Simone, integrante do grupo Fat Family.

Ao lado de Gustavo, nesta quarta-feira (01), a herdeira do SBT, detalhou ao programa Fofocalizando o que aconteceu

‘‘Só para tranquilizar vocês de que está tudo bem e tudo certo. Não vou falar que a gente está pronto para outra porque a gente não quer passar isso de novo’’, afirmou o cantor, que foi complementado pela apresentadora: ‘‘Deus me livre! Foi tenso!”.

Em seguida, Silvia explicou como toda a situação aconteceu e contou qual foi a reação do namorado ao perceber que o que estava acontecendo.

‘‘O carro e o motor travaram. A gente não conseguia sair do lugar e começou a pegar água muito rápido dentro do carro. O Gustavo saiu do carro parecendo um gato, só pulou para cima do carro e veio um monte de gente. Estava eu, ele e a Simone, do Fat Family’’, explicou a apresentadora.

Por fim, Silvia agradeceu aos bombeiros que lhes ajudaram e Gustavo aconselhou a todos que não cometam o erro de entrar com os seus veículos em uma enchente.

‘‘A gente queria agradecer aos bombeiros de Sorocaba, que foram sensacionais, a esposa de um deles, que a gente acabou nem pegando o nome. Salvaram a gente muito rápido, muito mesmo. (…) A galera aí toma cuidado, pois o certo é não enfiar o carro ou moto em enchente’’, finalizaram.

