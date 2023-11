Filha de Silvio Santos afirma: “Aquele Silvio Santos não existe mais”

A herdeira do SBT afirma que o pai não está satisfeito com o fato de estar envelhecendo.

Se assim como eu vocês também são grandes fãs do apresentador Silvio Santos, vocês também devem estar com saudade de vê-lo alegre e sorridente todos os domingos no horário nobre da TV brasileira, porém, nesta fim de semana, em entrevista a apresentadora Christina Rocha, no podcast Christina PodTudo, a filha mais velha do dono do SBT falou sobre o “sumiço” do pai e a sua relação com o seu envelhecimento.

“Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Pra ele também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim; dói tudo, corpo dói’. Para o lado artístico dele é difícil, ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais”, revelou Cintia Abravanel.

Continuando, a herdeira da emissora fez questão de afirmar que, como apresentador, o seu pai é uma verdadeira entidade, que aparece quando ele entra no palco e coloca aquele clássico microfone.

“Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem”, afirmou ela.