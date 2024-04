Filha de Neymar precisou fazer uma cirurgia reparatória

Geenteee, olhem só esse babado que eu acabei de receber no meu Whatsaapp, parece que a Mavie, filha do jogador Neymar e da influenciadora Bruna Biancardi, precisou passar por uma cirurgia reparatória na boca. Mas fiquem tranquilos, pois a bebê teve um pós-operatório excelente e rápida recuperação, e já está liberada para viajar recentemente com a modelo para a Arábia Saudita.

A pequena fez um procedimento chamado frenectomia, que nada mais é que a famosa “língua presa”. Segundo especialistas, é uma cirurgia simples, que consiste na remoção do “freio lingual” e bastante comum em bebês que apresentam dificuldades na amamentação, deglutição e até mesmo na respiração.

A frenectomia costuma ser feita logo nos primeiros meses de vida da criança, a fim de evitar maiores transtornos em seu desenvolvimento. Adultos que crescem com o freio lingual acabam tendo suas fonações prejudicadas, causando alterações na fala.

Em seu pós operatório, Mavie foi submetida a algumas sessões de fonoaudiologia com uma especialista em bebês que tem uma clínica muito próxima ao condomínio em que Bruna Biancardi mora, na Grande São Paulo.

Como tudo correu bem, antes de embarcar para um trabalho na Arábia Saudita, Bruna fez todos os exames necessários para saber se sua filha poderia ir junto e teve o aval da equipe de profissionais que atuou na cirurgia e recuperação da pequena, que completa amanhã 6 meses de vida.