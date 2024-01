Filha de Monica Carvalho é assaltada com arma na cabeça

Monica Carvalho contou detalhes sobre o susto que viveu no final de semana com sua filha sendo assaltada com arma na cabeça. A atriz contou que a herdeira ficou com uma arma apontada para sua cabeça durante o assalto e que tudo aconteceu em meio de um passeio com amigos.

“Oi, meus amores! Tudo bem? Ontem minha filha foi assaltada, ela estava saindo com quatro amigos e veio uma vítima da sociedade, olhem isso. Uma vítima da sociedade assaltar elas dentro do carro. Ele estava vestido com uma roupa de iFood, apontou a arma na cabeça da minha filha e pediu o celular delas. Graças a Deus só levaram os celulares, porque o que importa é a vida. Mas o ponto é: ‘essa vítima da sociedade, como dizem por aí, poderia matá-las por causa de um celular para tomar uma cervejinha. Jovens, com um futuro pela frente, que fazem faculdade, que estudam, que são honestos. É isso, meus amores”, disse ela.

E completou: “Isso foi apenas um desabafo porque estamos vivendo em tempos difíceis, de valores invertidos da nossa sociedade, do nosso governo, e, graças a Deus, foram só bens materiais. Minha filha está ótima, fora o susto que ela levou com a arma na cabeça dessa vítima da sociedade”.