Filha de Michael Jackson foi ameaçada de morte por não celebrar o aniversário do falecido pai

Paris Jackson se pronuncia após as inúmeras criticas que recebeu por não homenagear seu pai, o “Rei do Pop, que faria 65 anos.

Meu Deus do céu, amores! Olha só o que estão fazendo com a Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson. A moca veio se manifestar publicamente depois de ser alvo de uma enxurrada e até mesmo receber ameaças de morte pelo fato de não ter lembrado do aniversário de 65 anos que o pai faria nesta última terça-feira (29), caso estivesse vivo.

Através dos Stories do Instagram, a cantora relatou sobre todos os ataques e ameaças que recebeu: “Quando ele estava vivo, ele odiava qualquer pessoa que reconhecesse seu aniversário [mas] a mídia social é aparentemente a forma como as pessoas expressam seu amor e carinho hoje em dia. Se você não deseja um ‘feliz aniversário’ a alguém através da mídia social, aparentemente significa que você não os ama”, disse ela.

“Houveram vezes em que não publiquei nada no aniversário do meu pai e as pessoas perderam a cabeça. Disseram para eu me matar”, relembrou a filha de Michael Jackson. “Estão basicamente medindo meu amor pelo meu pai baseado no que eu posto no Instagram. Então fiz um pequeno vídeo e espero que gostem”, disse ela, que falou do aniversário do pai durante uma recente apresentação sua, que foi publicada na sequência.



“Ele dedicou 50 anos de sangue, suor, lágrimas, amor e paixão ao fazer o que fez para que eu pudesse ficar aqui no palco na sua frente e gritar no microfone, então devo tudo a ele”, diz Paris, no vídeo, onde ainda incentivou uma forma de honrar o legado deixado por Michael Jackson, envolvendo causas de conscientização sobre mudanças climáticas e com ativismo pelos direitos dos animais.

Veja o vídeo completo abaixo: