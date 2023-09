Filha de Juliano e Letícia Cazarré terá que enfrentar nova cirurgia

Maria Guilhermina foi internada na UTI por causa de uma febre alta e dificuldade em respirar

A esposa de Juliano Cazarré utilizou as redes sociais para contar detalhes sobre o estado de saúde da filha do casal, Maria Guilhermina. A pequena teve que voltar a ser internada na UTI por causa de uma febre alta e dificuldade para respirar. Letícia contou que ela terá que passar por uma nova cirurgia após os resultados dos exames.

“A gente recebeu os resultados dos exames, e ela está com duas bactérias bem resistentes. Então, a gente vai precisar passar acesso no fundo do pescoço. Ela vai pro centro cirúrgico, passar acesso, e vai entrar nos antibióticos mais fortes. Desta vez, ela não está com nenhum sinal de sepse. Clinicamente, ela está bem”, detalhou ela.

Vale ressaltar que a bebê foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma malformação congênita de uma das válvulas do coração, e já teve de realizar vários procedimentos cirúrgicos.