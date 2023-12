Filha de Heloísa Périssé fala sobre o pai: “Minha foto com mais curtidas da vida”

A web se movimentou ao descobrir que o pai de Luísa Périssé é Lug de Paula, o Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo

Lembro que a web foi à loucura quando descobriu que a filha de Heloísa Perissé, Luísa Perissé, é o Lug de Paula, o Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo. Em entrevista para a Revista Caras, a jovem conta que a foto com seu pai é a mais curtida da sua vida e que eles se falam todos os dias por aplicativo de mensagem.

Luísa é fruto do segundo casamento de Heloísa Périssé, que esteve com Lug de Paula entre 1992 e 2001. Ela conta que, atualmente, seu pai mora em Florianópolis, Santa Catarina. “Acaba que não nos vemos tanto, mas nos falamos no WhatsApp todos os dias.”

Para ela, foi um choque a repercussão da foto com o humorista. “Foi simplesmente a minha foto com mais curtidas da vida”, diz. “Eu botava foto de biquíni para divulgar meus trabalhos, porque, infelizmente, é isso que viraliza no Instagram né? Mas agora vou botar foto com meus pais [risos].”