Filha de Gugu se casa com Gabriel Gravino, ex-pedreiro que virou piloto de drift

Amores, por quanto tempo eu dormi? Estava publicando uma selfie que fiz antes de iniciar o treino em uma academia exclusiva no Leme. Eis que, ao rolar a timeline do Insta, fico surpresa ao me deparar com o fato de que, uma das filhas de Gugu anunciou o casamento com um piloto de drift, que já foi pedreiro. Meu Deus, praticamente vi essa menina de fralda, e agora está casadíssima! Me sinto uma tia.

Bem, acontece que a filha de Gugu, Sofia Liberato, usou as redes sociais para anunciar que se casou com o empresário e piloto de drift, Gabriel Gravino. A cerimônia intimista que oficializou a união do casal, foi realizada em Miami, nos Estados Unidos.

Gabriel Gravino chegou aos Estados Unidos como pedreiro (Reprodução/Instagram)

No Instagram, os pombinhos, que estão juntos desde 2020 e moram em Miami desde 2023, compartilharam uma publicação colaborativa para celebrar a nova etapa da vida: “A estrada é longa, mas a melhor parte é saber que não caminhamos sozinhos. E é só o começo…”, escreveu Sofia Liberato.

Com a divulgação do casamento, um vídeo motivacional, publicado recentemente por Gravino, que exibe seu passado humilde, voltou a viralizar na web.

No registro, o marido de Sofia revela os desafios que enfrentou ao chegar nos Estados Unidos, onde precisou trabalhar como pedreiro, e, ao fim, celebra a conquista de ter realizado o sonho de se tornar empresário e piloto de drift.

Atualmente, Gabriel Gravino ostenta uma garagem com carros avaliados em mais de R$ 7 milhões. E, de acordo com o Extra, o jovem é dono de uma Ferrari 458 (R$ 2,5 milhões), uma Lamborghini Urus (cerca de R$ 4 milhões), um Mazda Miata 1990 (cerca de R$ 72 mil) e uma Picape Ram 1500 (R$ 550 mil).

Gente, o marido de Sofia é a prova viva de que não se deve desistir dos sonhos, por mais difíceis que pareçam ser. Fique mega emocionada ao conhecer a história do rapaz!