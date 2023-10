Filha de Gerson Brenner virou modelo plus size e fala de como se libertou das pressões estéticas

Vica Brenner tem 25 anos e usa suas redes sociais para falar sobre corpos e amor livres; e também fala de moda e beleza.

Ela é linda, maravilhosa e toda empoderada, meus amores. A filha caçula de Gerson Brenner com a ex-modelo Denise Tacto, a modelo plus size Vica Brenner nos apresenta sua mais nova bela e livre versão, ao falar do seu corpo e amor livres em suas redes sociais, além de falar de moda e beleza. Entre uma postagem e outra, a jovem relata como se libertou das pressões e encontrou sua autoestima.

“Eu me escondia. Eu consumia conteúdos de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver comigo. Eu me esmagava. Até que entendi: não me serve. O que você pensa sobre a minha coxa escura, sobre eu ser gorda, sobre eu ter uma bunda imensa, não me serve. Conheci mulheres reais e muito parecidas comigo (de corpo) eu só pensava: ‘Por que não?’. Eu resisti muito, ainda sentia vergonha do meu corpo, mas me libertei”, escreveu na publicação.