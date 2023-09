Filha de Faustão agradece pelo transplante do pai: “Só quem passa por isso sabe”

A filha do apresentador usou suas redes sociais para publicar um texto de agradecimento pelo transplante de coração do pai

Lara Silva deixou minhas fofoqueiras emocionadas ao fazer um texto sobre o transplante de coração do seu pai, Fausto Silva. A filha do apresentador abriu o seu coração e disse que só quem passa pelo momento, sabe como é difícil e não deixou de agradecer a família do doador.

“Meu agradecimento eterno ao doador Fábio e a sua família. E a todos os doadores de órgãos e suas famílias. Só quem passa por isso sabe o tamanho da gratidão que estamos sentindo”, iniciou Lara.

A filha de Fausto ainda agradeceu a equipe médica e a de enfermagem. “Só quem vê de perto o lindo trabalho que vocês fazem, sabem como vocês são os heróis do dia a dia de quem está internado. Obrigada por tudo!”.

“[Muito obrigada] para as inúmeras mensagens de força e carinho que recebi. Pelas orações e para as pessoas que buscam se informar corretamente sobre o processo de doação. É difícil colocar em palavras o tamanho da gratidão. Obrigada por tanto! Desejo paz, saúde e prosperidades para cada um de você e suas famílias”, finalizou.