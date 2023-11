Filha de Elizângela do Amaral se despede da mãe: “Que a luz divina te receba”

Marcelle Sampaio também deu detalhes sobre o velório da atriz, que está acontecendo neste sábado.

Pessoal, imagino que não deve estar sendo nada fácil para a filha da atriz Elizângela do Amaral, Marcelle Sampaio, lidar com a morte de sua mãe, que nos deixou nesta última sexta-feira (03). Porém, mesmo com todo o seu sofrimento, a herdeira da atriz utilizou o seu instagram, para prestar uma homenagem para ela.

Com um carrossel de fotos, onde a primeira foto é uma imagem escrito luto e a outra é uma foto dela com a sua mãe, a atriz homenageou a atriz e deu detalhes sobre o seu velório, que está acontecendo neste sábado, das 13h às 15h, no Crematório do Cemitério da Penitência.

“É com muita dor e com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa grande atriz Elizangela, minha mãe. Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida”, legendou Marcelle.