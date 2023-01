Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom presta queixa após abuso em festa

De acordo com o Jornal Extra o caso aconteceu quando Lily Nobre saiu do aniversário de sua mãe e seguiu rumo a outra festa

A filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, Lily Nobre, foi vítima de abuso durante uma festa que ocorreu no Rio de Janeiro. O caso foi regiustraco como estupro na 42ª DP, no Rio de Janeiro e de acordo com o Jornal Extra tudo acibteceu depois que a fikha dos dois saiu da festa da mãe rumo a outra festa com um aamigo.

Durante o acontecimento, a garota foi estuprada por mais de uma pessoa e em seu depoimento ela conta que colocaram algo em sua bebida. Meu Deus!

“Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento”, disse Dudu.