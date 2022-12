Filha de Bruce Willis e Demi Moore está grávida

Rumer Willis usou as redes sociais para anunciar a gravidez do primeiro filho com o namorado Derek Richard Thomas

Olha ela! A filha de Bruce Willis com Demi Moore anunciou nesta quarta (21) a sua gravidez do primeiro filho com o namorado Derek Richard Thomas. A musa usou as redes sociais para contar a boa nova que deve encher a família de alegria nesse final de ano. Por meio de uma foto em preto e brlsnco ela revelou a super barriga. “Entrando na minha era de vovó safada e desequilibrada”, escreveu Demi Moore, repostando a foto. “Dizendo olá para o nosso pequenininho! Muito feliz por você, minha doce Rumer. É uma honra presenciar sua jornada na maternidade, mal posso esperar para receber esse bebê no mundo”, escreveu a avó acompanhando a filha em um ultrassom. A filha ainda disse ser grata pela linhagem da família em relação às mulheres e revelou que o bebê é sortudo de ter a família que tem.