Filha de Betty Faria diz que mãe é ‘tóxica’ e ‘sociopata’

Alexandra Marzo detonou a atriz após expor uma relação conturbada entre as duas

Meu Deus, o pau quebrou e caiu a folha na relação de mãe e filha entre Alexandra Marzo e Betty Faria, as duas mostraram que têm uma relação conturbada e a filha revelou um lado da mãe de pouco conhecimento do público. A filha da atriz fez um desabafo no seu perfil privado do Instagram e chegou a dizer que a mãe é sociopata e tóxica.

“Há muito tempo me mantenho calada perante as injustiças e calúnias proferidas por minha progenitora à justiça e à imprensa. Desde 2012 venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata. Está dor me levou a uma pesquisa e estudos profundos sobre a psique humana, milhares de sessões de psicanálise, tratamentos de cura da criança interior ferida, e assim, fui, pouco a pouco ressignificando toda a minha infância, adolescência e vida adulta junto a esta família”, começou o desabafo.

Ela ainda completou: “Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo que lhe for conveniente, como fazem todos que possuem o transtorno de espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nestas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva. Por toda a minha vida pensava estar dia de uma mãe infantil, com problemas emocionais, e guardava isto como um segredo, e tentava protegê-la, na maioria das vezes de si mesma, hoje entendo o que se passava.”