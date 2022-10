Filha de Beth Carvalho processa Fábio Faria pelo uso indevido da música “Vou Festejar”

O ministro das comunicações utilizou a música da Beth para fazer propaganda ao candidato à reeleição da presidência da República, Jair Bolsonaro.

A filha da nossa eterna Beth Carvalho, a atriz e cantora Luana Carvalho, abriu um processo contra o ministro das comunicações e marido da apresentadora Patrícia Abravanel, Flávio Faria, pelo uso indevido da música e sem autorização da música de sua mãe “Vou festejar”, em campanha a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Luana afirma que Flávio não pediu autorização para usar a música, nem para ela e nem para a Sony Music (a responsável pela gravação original), quebrando assim, a lei de propriedade intelectual.

A atriz compartilhou o conteúdo que foi postado pelo ministro das Comunicações e expôs: “Aqui a prova do uso indevido da história de minha mãe, sua voz, sua luta, por bolsonaristas a favor de tudo que ela era contra. Isso é de um desrespeito que não deixarei acontecer”.

Em processo, que foi protocolado no último dia 10, na 2ª Vara Empresarial do TJ-RJ, a filha de Beth pede uma indenização de R$40 mil por danos morais, além de uma retratação de Faria.

Tendo exposto sua indignação, Luana foi alvo de críticas, as quais insinuaram que a mesma estava usando a imagem de sua mãe para ganhar dinheiro. Mas ela não se absteve e respondeu: “É acusar uma filha de roubar a própria mãe. Façam terapia para que seus filhos amem vocês tanto quanto eu amo a minha e minha filha me ama e, para ter respeito com a morte e a mãe alheia, ‘cidadãos de bem’”.