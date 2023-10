Filha de Bela Gil não liga pra rótulos: “Gosto de pessoas”

Neta do cantor Gilberto Gil e da apresentadora Bela Gil, a jovem Flor Gil fala abertamente da própria sexualidade.

Minha gente, a maravilhosa Flor Gil, que é filha da apresentadora Bela Gil ficou surpresa com o tamanho da repercussão que o print da conversa com sua mãe tomou ao ser compartilhado em sua rede social. A jovem adolescente ficou de cara com a reação das pessoas diante dos seus questionamentos da própria sexualidade. Ela deixou claro que não gosta de ser rotulada e disparou: “Gosto de pessoas, sou atraída por conexão.”

Nesta sexta-feira (27), Flor, que já acompanhou seu avó Gilberto Gil como backing vocal em diversos shows, falou o seguinte:

“Sou uma menina que gosta de meninas, gosto de pessoas e sou atraída pela conexão. Sempre recebi uma educação livre, respeitosa e, por isso, não tive que sair do armário em momento nenhum porque nunca estive dentro dele. Sempre estive dançando livremente pelo quarto inteiro”, começou.

“E sigo assim, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e, pela natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto”, citando a música Mistério do Planeta, dos Novos Baianos.

“Sem julgamentos, sem preconceitos e transformando o ódio em amor. Sei que essa liberdade vem do contexto da minha criação, da minha geração, vem dos meus pais e dos que estão ao meu redor e só tenho a agradecer por esse privilégio. Sou estou sendo e espero que todo sejam livres para amar quem quer seja hoje, amanhã e sempre também”, continuou Flor.

E ainda complementou:

“Aqueles que ainda não podem se jogar no mundo, espero que essa luta abra logo todas as portas, pois o problema não está em você e sim naqueles que querem te esconder! Eu não tenho pressa de encontrar um rótulo e nem tenho vontade de buscar esse encaixotamento. Sigo assim vivendo livremente, sem medo de amar e ser feliz!”