Filha de Arlindo Cruz denuncia cuidador do pai por importunação sexual

Flora Cruz disse que teria sido tocada sem autorização pelo cuidador do pai que disse que como homem é muito difícil resistir. O caso aconteceu na segunda (24)

A modelo e influenciadora Flora Cruz não deixou de trazer à tona a história de uma importunação sexual por parte do cuidador do seu pai, Arlindo Cruz. Flora revelou que foi tocada sem autorização e ao questionar o abusador ele disse que é difícil resistir sendo homem e vendo ela de baby-doll.

“Tive meu corpo tocado, sem minha autorização”, escreveu a modelo. “Dentro da minha casa, no meu quarto (…), achando que estava segura com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai”, continuou.

A modelo ainda contou que chegou a falar com o homem que insinuou que suas roupas eram as culpadas por tudo que havia ocorrido. “Não importa a roupa que você está usando, ou a ausência dela, se você bebeu, se está acordada ou se está dormindo. Não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento”, destacou.

A vítima conta que todas as questões judiciais estão sendo tomadas. “Não falei nada antes por medidas de segurança. Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem”, explicou aos seguidores.