Filha de Ana Maria Braga diz que vacina da Covid é ‘agenda satanista’

Mariana Maffeis ainda usa o termo de ‘contramão do mundo’ diante das campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde

Vish! Minhas fofoqueiras me ligaram na hora que essa notícia chegou ao ouvido delas. A filha mais velha de Ana Maria Braga está passando vergonha na internet e diz que as vacinas contra a Covid-19 seguem uma “agenda satanista”. Mariana Maffeis ainda diz que é um absurdo as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde.

“Absurdo total. Agenda satanista. Contramão do mundo”, ela respondeu a um seguidor que questionou se a família dela teria tomado a vacina contra a Covid-19.

Ela ainda foi questionada se os filhos teriam tomado a vacina e respondeu que falava apenas no privado sobre o assunto.