Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre conta que ficou traumatizada após estupro

A jovem de 21 anos contou que a violência sexual que sofreu a deixou de sair de casa por meses por medo do fato que se abateu em sua vida

Há tempo eu contei para vocês que Lily Nobre sofreu abuso sexual em uma festa no Rio de Janeiro. A filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre contou detalhes meses após o fato ter se abatido diante de sua vida. Em entrevista à Revista Quem, ela contou que ficou meses sem sair e que não queria fazer mais nada.

“Quando aconteceu, fiquei meses, acho que quatro meses sem sair de casa. Não queria mais fazer nada”, disse ela, em entrevista à Quem.

A cantora ainda disse que se apoiou na música: “Ter um profissional junto também é muito importante, que converse com você, que entenda o seu momento. Mas a música também foi um suporte, era outra terapia para mim, muito importante na minha vida. Ela me ajudou muito. Escrever as músicas me ajudou demais, as melodias, os beats, trocar com a minha equipe, meus produtores super me ajudaram me mandando beats e coisas para eu poder trabalhar”, declarou.