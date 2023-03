Festival em Natal, RN, cancela show de Mc Pipokinha: “Exceder os limites do bom senso, não fazem parte da nossa resenha”

Cantora está envolvida em diversas polêmicas, principalmente relacionadas ao salário dos professores

Contei para vocês que Mc Pipokinha está sendo cancelada por causa do seu comentário maldoso sobre o salário dos professores. Acontece que os comentários agora vão doer no bolso da cantora que começa a sentir na pele o cancelamento. Pipokinha teve seu show cancelado em um festival em Natal, RN, por falta de bom senso.

“Compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso não fazem parte da resenha e é por isso que a atração Mc Pipokinha não fará mais parte do lineup do nosso evento”, disse o festival em nota.

Não é de hoje que Pipokinha dá o que falar, afinal, ela já estava sendo criticada por sua postura em cima do palco.