Festa de 15 anos da filha do dono da rede de supermercados Guanabara viraliza na web

A festa foi realizada no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, e tomou conta pelas suas atrações pra lá de animadas

Uma festa de 15 anos dessas não precisa de mais nada. Nos últimos dias eu vi uma movimentação pra lá de estranha no Twitter de uma festa no Copacabana Palace com diversas atrações quentes da música brasileira. Acontece que na ocasião o line up estava dando o baile em muitos festivais por aí, com nomes como de Ivete Sangalo e Xamã.

De acordo com os internautas que foram a fundo nas pesquisas, a festa é de Gabriela, filha do dono de uma famosa rede de supermercados no Rio, Guanabara. Além disso, descobriram que a festa levou 10 dias para ficar pronta.

L7nonn, Dennis DJ e Filipe Ret também estavam presentes na festa da jovem. “E uma querida que fez uma festa de 15 anos com o line up melhor que o The Town”, comentou um usuário no Twitter.