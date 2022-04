Festa do BBB virou leilão! Depois de Rafa Kalimann, Ana Clara se iguala a valor, Paulo Vieira se apavora e Inês Brasil surge!

Que tour maravilhosa está sendo acompanhar o desespero do humorista com a “doação” de Rafa Kalimann e Ana Clara

Já pensou fazer uma vaquinha para comemorar seu aniversário e as convidadas contribuem com valor nível dez mil reais? É isso que está acontecendo nos bastidores do ‘BBB22’ deixando Dani Calabresa e Paulo Vieira desesperados com o valor que darão para festa.

Tudo começou com um exposed do humorista no Twitter que na festa final dos funcionários do ‘BBB’ cada um doa uma quantia para a comemoração, uma espécie de vaquinha. Só que Rafa Kalimann, acho que para cobrir as despesas de críticas com a apresentação dela, deu dez mil reais nessa vaquinha. Acredite, leitor(a)! Ela está confundindo doação para África, não é possível!

A RAFA DEU 10 MIL



10 MIL!!!! pic.twitter.com/swZTaENBBb — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 18, 2022

Com isso, Paulo Vieira e Dani Calabresa se desesperaram com o valor que darão para a festa, já que a Rafa elevou o nível. No fundo, todo mundo achava que o maior valor seria dado por Tadeu Schmidt né? Vieira então postou ele e a humorista conversando desesperados no Whatsapp sobre como fariam para cobrir o valor da influenciadora. Inclusive, Dani disse que invadiria o camarim dela para pegar um par de sapatos da moça para vender na internet e arrecadar um bom valor.

EU E DANI TAMO EM DESESPERO pic.twitter.com/j4VnLNP3ut — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 18, 2022

E tivemos um update na história: Ana Clara Lima entrou para a tour e avisou a Paulo: “O voto é secreto e só te digo que vocês tem que reagir, já tô lá em cima nesses dígitos”, e ele respondeu apavorado: “PELO AMOR DE DEUS ALGUÉM PRECISA PARAR ESSE DOMINÓ DE GASTO”.

PELO AMOR DE DEUS ALGUÉM PRECISA PARAR ESSE DOMINÓ DE GASTO https://t.co/vIy0dUtcut CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 18, 2022

E para ficar ainda mais divertido, o humorista inventou a tag “PAULO VIEIRA MERECE RESPEITO” e não é que foi parar nos trends topics do Twitter? Simplesmente todos comovidos com o drama que ele e Calabresa estão vivendo. Até a própria Kalimann postou!

PAULO VIEIRA MERECE RESPEITO https://t.co/ayq1srYsWp — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) April 18, 2022

Por fim, Paulo conseguiu uma grande colaboração: um show de Inês Brasil! Quer coisa melhor? Não tem, não tem! Olha, só sei que foi divertido demais acompanhar e estou aqui na torcida para que os humoristas consigam um bom valor para não passarem vergonha! Já basta a vergonha que o casal do (talvez) futuro campeão da edição e sua esposa passam… Cala-te boca!