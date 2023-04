Fernando Zor revela que ficou internado por misturar álcool e remédios

O cantor usou suas redes sociais para abrir o coração para os fãs e amigos, contando que sofreu uma crise no aeroporto após misturar remédios para dormir e álcool

Depois de um período longe das redes sociais, Fernando Zor surgiu para abrir o seu coração com os fãs e amigos que acompanham sua carreira. O artista disse que enfrentou problemas ao misturar remédios e álcool, desencadeando uma crise. Fernando ainda conta que a crise o fez chorar no aeroporto.

“Eu acabei tendo uma crise de ansiedade bem forte, que eu não conseguia entrar no segundo voo. Não sou de chorar, então foi algo que me espantou muito. Me deu uma crise de choro”, disse o cantor, que precisou retornar ao Brasil antes de chegar no destino final.

Depois do episódio, o sertanejo contou que passou um tempo sem o medicamento. “Ele se torna um vício. Eu também estava tomando o remédio durante o dia, estava virando uma coisa… O remédio é uma dr*ga, você acaba viciando”, concluiu.