Fernando Zor mistura bebidas alcoólicas com medicamentos e tem crise de ansiedade em aeroporto

O cantor sertanejo reconheceu o seu erro e alertou os seus seguidores a respeito do perigo que a sua atitude lhe trouxe.

Amores, infelizmente o uso de medicamentos controlados tem sido cada vez mais frequentes em nossa sociedade. Porém, muitas pessoas acabam não dando atenção e tendo o cuidado necessário que esses medicamentos exigem.

Um ótimo exemplo disso é o cantor Fernando Zor, que nesta quarta-feira (05), utilizou o seu instagram para contar ao público que a sua imprudência de misturar medicamentos com bebidas alcoólicas, fez com que ele desencadeasse uma crise de ansiedade durante sua viagem ao Canadá.

“Foram dias difíceis. Tinha uma viagem marcada para Vancouver, onde ia encontrar minha família. Aconteceram coisas que precisei voltar para casa. Coisas sérias. E eu queria contar isso para vocês. Durante esse voo, na primeira escala em Houston, eu fiz uso de bebida alcoólica. Tem um tempo que eu tomo remédio para dormir, o Zolpidem”, iniciou o cantor.

Logo em seguida, Fernando explica aos seus seguidores o que lhe aconteceu após o ter feito essa mistura imprudente de substâncias.

“Eu acabei tendo uma crise de ansiedade bem forte, que eu não conseguia entrar no segundo voo. Não sou de chorar, então foi algo que me espantou muito. Me deu uma crise de choro”, explicou.

Por fim, o cantor revela que está se cuidando e alerta aos fãs sobre os cuidados que devemos ter ao utilizarmos remédios, pois eles viciam.

“Fiquei fazendo um detox para tirar esse medicamento, que eu faço uso há um bom tempo. Estou fazendo um tratamento. Sei que às vezes é receitado, mas ele se torna um vício. Eu também estava tomando o remédio durante o dia, estava virando uma coisa… O remédio é uma droga, você acaba viciando”, finalizou o sertanejo.