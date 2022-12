Fernando Zor deixa de seguir Sorocaba e fãs especulam: “Fim da dupla?”

O cantor não só parou de seguir seu companheiro de dupla e sim todos aqueles que ele seguia.

Gente, o que está acontecendo com esses sertanejos? Será que é mais uma dupla da sofrência que vai se dissolver? Nesta terça-feira (20), algo tem intrigado os fãs da dupla Fernando e Sorocaba. Eles teriam percebido que um dos integrantes da dupla, o ex-namorado da também cantora Maiara (da dupla Maiara e Maraisa) Fernando Zor, teria deixado de seguir seu parceiro de palco nas redes sociais.

Mas não foi só o Sorocaba que Fernando parou de seguir não, o cantor deixou de seguir todos os seus amigos, isso mesmo TODOS. Atualmente ele encontra-se com 3,6M de seguidores e está seguindo 0 pessoas.

O que assustou ainda mais os fãs do cantor foi o fato de , em momento algum ele ter se pronunciado a respeito da decisão de parar de seguir as pessoas. Pelo contrário, ele continuou agindo normalmente, chegando a postar stories dando aquela repaginada no visual, em uma clínica de estética.

“Hoje é dia de cuidar da beleza, mais uma vez. Estamos aqui dando uma ajeitada. Hoje vai ter umas ajeitadas diferentes. Quem me ver na praia vai ver o que é. Vamos aumentar tudo hoje”, contou o cantor.