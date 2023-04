 Fernando Zor afirma que usava 15 comprimidos Zolpidem por dia e médicos falam que é IM-POS-SÍ-VEL! 

O sertanejo confessou que era viciado no medicamento e que devido ao uso frequente a dose inicial parou de fazer efeito.

Amores, confesso que é um pouco difícil acreditar que um cantor como ele toma 15 comprimidos de Zolpidem por dia. Aqui no Leblon, minhas amigas, que são viciadas em Zolpidem, afirmam que isso é IM-POS-SÍ-VEL! Mas vou dar a notícia.

Em entrevista ao programa ‘É de Casa’, na manhã deste sábado (15), o cantor sertanejo Fernando Zor, integrante da dupla Fernando e Sorocaba, revelou que que era viciado no remédio Zolpidem, que é utilizado, sob prescrição médica, para tratar a insônia, chegando a tomar até 15 comprimidos por dia.

“Usava uns 15 comprimidos por dia. Durante o dia, às vezes, estava angustiado e tomava o remédio para relaxar”, declarou o sertanejo.

O cantor conta que iniciou tomando uma dose pequena do remédio, mas foi aumentando conforme o uso frequente do medicamento foi perdendo o efeito.

Porém, além das minhas amiga, que citei acima, conversei com uma médica de minha confiança sobre o assunto, que me afirmou que essa quantidade do medicamento pode fazer o rebaixamento do nível de consciência de um ser humano

“15 Zolpidens? Não, esse remédio é um indutor de sono e essa quantidade pode fazer o rebaixamento do nível de consciência do paciente”, afirmou.