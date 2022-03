“Sem palavras Globo”, escreve Fernando Poli em seus stories

Marido de Tiago Abravanel lamenta retirada de brother da vinheta de abertura do programa

Eiiita, Tiago saiu mesmo do BBB22 e dona Globo deu um jeito de apagar todos os indícios que sobraram do brother, como faria com qualquer participante. A vinheta desta segunda (01) já não trouxe mais a participação do brother.

Quem reparou e lamentou nos stories do Instagram foi o marido do paulista, Fernando Poli, que escreveu: “Sem palavras Globo”.

Tiago foi removido da vinheta de abertura do programa (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que o ator também foi removido do cabeçalho de participantes do site do BBB. Realmente a passagem do Tiago pelo Big Brother será marcada apenas na memória, porque a Globo seguirá o regulamento de quem pede para sair do programa.

O participante também foi removido do cabeçalho de participantes no site (Foto: Reprodução)

Além de perder os R$30 mil mensais ele também perde todos os prêmios que conquistou dentro do programa e a oportunidade de levar para casa a bufunfa de um milhão e meio.

Poli, entenda que Tiago abriu mão do programa, então a Globo só segue o regulamento, não temos vilões nessa história, apenas cláusulas contratuais que ambas as partes estavam cientes.