Fernando Pavão explica retorno à Globo após mais de 10 anos na Record

Olha ele! Fernando Pavão saiu da Record e caiu nas graças da Globo. O ator deu uma entrevista coletiva à Revista Caras e contou detalhes sobre o seu novo trabalho na Global. Vale ressaltar que o ator estará em “Família é Tudo”, nova produção das 19h da emissora carioca.

“É um personagem realmente delicioso de fazer, porque é um cara que leva uma vida paralela. Ele se mostra totalmente apaixonado e dedicado a Vênus, mas ele não é nada disso”, adiantou o artista, que também poderá ser visto na reprise da novela Pecado Mortal, na Record.

Em Família é Tudo, Fernando será responsável por interpretar um personagem decisivo para o início da trama. Ele será Mathias, o noivo vilão de Vênus, mocinha vivida por Nathalia Dill. “[O Mathias] é um personagem que o Daniel Ortiz escreveu que me dá a possibilidade de brincar com essas duas coisas [do vilão e mocinho]. Acho que não há nada mais gostoso do que um ator poder brincar com isso”, diz.