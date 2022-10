Fernando lista características de namorada ideal: “Fazer arroz soltinho”

Internautas ainda comentaram que Maiara se livrou da emboscada que listava mulher de cabelos claros como o “ideal”

Fernando Zor foi parar na boca do povo depois de um post no Instagram onde lista as qualidades de uma “namorada ideal”. A lista inclui até sabem fazer “arroz soltinho” e “fritar ovo sem estourar a gema”. Não preciso nem dizer o quanto o post incomodou os internautas, né? Alguns fãs de Maiara ainda disseram que ela se livrou do partido. Receba!

“Princípios: honestidade, fidelidade e tem que ter uma conexão com a roça. O que não pode: deixar de pescar comigo, não pode viver viajando com as amigas loucamente, não pode ficar mais de 5 dias longe de mim”, iniciou.

Na lista o cantor chega a falar do corpo da sua parceira ideal. “Não muito magra e nem muito gorda, mais baixa que eu, com pés pequenos e cabelos claros”, escreveu, deixando evidente que família precisa ser prioridade sempre.

O que mais chocou os internautas foi: “fazer arroz soltinho” e “fritar ovo sem estourar a gema”, que deixou as minhas manas de cabelos em pé. “Não pode ser vegana, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada”, completou.