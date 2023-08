Fernando Gabeira enfia o dedo no nariz para limpeza ao vivo na Globo News

O ex-deputado não ligou para as câmeras da Globo e partiu para o momento íntimo com seu nariz em frente às câmeras

O ex-deputado Fernando Gabeira não se limitou com as câmeras da TV Globo em entrevista para o GloboNews. Nem as câmeras foram capazes de segurar o ex-político quanto a sua limpeza do nariz, pois enquanto Valdo Cruz terminava de falar, o economista já estava com o dedo no nariz para fazer a limpeza do local em um ambiente nada apropriado.

Camila Bonfim, do ‘Conexão GloboNews’ , foi a responsável por dar uma basta em Gabeira, pedido para que ele comentasse um assunto na tentativa que ele parasse de mexer no nariz.

Os jornalistas falavam sobre o apagão que aconteceu em todo Brasil. Nenhum dos jornalistas mostraram reação diante do acontecido.