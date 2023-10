Fernanda Rodrigues relembra traição de André Marques: “40 mensagens gritando com ele”

A atriz conta como descobriu a traição do ator que fazia a mesma novela que ela aos 16 anos, em 1995, em Malhação

Fernanda Rodrigues contou detalhes sobre a traição de André Marques em entrevista ao Vaca Cast, com Evelyn Regly. A atriz revelou que tudo aconteceu em uma micareta e que naquela época tinha secretária eletrônica onde ela deixou diversas mensagens para o seu ex-amor.

“Essa história é muito antiga. Eu e o André Marques já namoramos na época da Malhação. Namoricos de jovens, eu era mega apaixonada por ele e aí ele foi fazer uma micareta fora de época e ele só tinha aquele celular tijolão. Eu estava assistindo Amaury Jr. na época, Band Folia, e estava passando a micareta que ele estava”, iniciou Fernanda.

Ela ainda completa: “Fiquei vendo e gravei uma mensagem na secretária: ‘Ah, eu to te vendo. Olha, que legal to vendo você’. Depois gravei outra mensagem: ‘Olha, uma moça, você está chegando na moça? Tá dando em cima da moça?’. Aí foi isso, chegou uma hora que falei: ‘Você está beijando a moça. Seu safado’. Foram umas 40 mensagens gritando com ele”, revelou.