Fernanda relembra briga com Bia no BBB e detona: “Ridícula, cafona, feia”

Eita! Fernanda está com a língua igual chicote e não ficou calada diante do que tinha vontade de falar para Bia do Brás durante a discussão das duas. A musa conversou com Pitel e disse que ainda faltam coisas para ela falar para a vendedora.

“O fato dela não ter vindo falar nada comigo ainda. Acho que ela está marolando alguma coisa pra querer ir no Paredão e ela querer me macetar, a Bia”, opinou. “É bem a carinha dela”, completou Fernanda.

“Porque com o Michel ela foi falar (…). Eu sei que todo mundo que citou ela, ela falou. Depois foi falar com você”, relembrou Pitel. “Nunca foi falar comigo. Ah, veio brigar comigo. Mas não por causa de Sincerão nem de nada, foi por causa do que Leidy falou”, explicou a confeiteira.

A carioca relembrou o desentendimento que teve com Beatriz. “‘Pra você que diz que não me vê’, cara fiquei com uma vontade de falar, só que eu falei, não vou falar isso porque as pessoas vão me julgar. Minha vontade era de falar: Cara, olha só, realmente é muito fácil não te ver. Eu só estou te vendo agora porque você está com essa blusa horrorosa, essa coisa ridícula, cafona que você está usando, esse negócio deveria ir pro lixo, só assim que estou te vendo…essa coisa ridícula. Agora estou te vendo, porque você está feia. Se você estivesse mais bonitinha eu também não estava te vendo, mas como você está muito feia eu estou te vendo. A vontade era de falar isso. A blusa horrível”, finalizou sobre a roupa de Bia.