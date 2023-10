Fernanda Paes Leme revela nova mania com o noivo após gravidez

A apresentadora contou detalhes sobre o seu novo momento como mãe do seu primeiro filho com Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão se descobrindo dentro do relacionamento a dois, que já já chega a ser a três com o fruto do casal a bordo. A influenciadora e apresentadora contou que os dois descobriram uma nova mania de casal que é a massagem. Em uma foto compartilhada no sábado (14), ela contou detalhes sobre o novo momento dos dois.

Tenho um Mó…ssagista desde quando descobrimos que tinha neném aqui dentro! Te amo”, declarou-se ela. Na imagem, Victor segurava o seu pé massageando-o.

Fiquei extremamente feliz com a notícia da gravidez de Fernanda, porque acompanhei o seu drama ao perder seu primeiro filho no passado. A apresentadora fez tratamento e conseguiu engravidar novamente. Felicidades ao casal.