Fernanda Paes Leme conta que foi ignorada por famosa no aniversário de Preta Gil

A apresentadora do ‘Quem Pode, Pod’ usou suas redes sociais para refletir sobre o assunto com os seus seguidores

O aniversário de Preta Gil foi parar nos tablóides e não deixaram de pipocar na web diversas fofocas sobre os bastidores da comemoração. Fernanda Paes Leme deu o que falar e fez uma crítica no seu perfil para uma famosa que a ignorou na comemoração.

“Encontrei um casal que eu super adoro e fui dar oi. Ela estava conversando com uma pessoa e ela claramente nem olhou na minha cara. Deu a bochecha e continuou conversando e eu fiquei conversando com ele. O papo super rolando e eu achei que, em algum momento, ela iria vir para o papo, falar direito, conversar… Mas não. Ela virou as costas e saiu. Eu fique meio desconcertada na hora”, disse ela nos stories do Instagram.

Ela ainda completou: “Depois eu fui viver a vida e fiquei pensando: ‘Ela fez isso mesmo?’. Ela não fez questão de falar comigo, o que aconteceu? E não são pessoas que eu convivo para ter acontecido alguma coisa… a pessoa simplesmente não fez questão alguma de falar comigo e tudo bem. E a forma como eu reajo que me diz respeito. No primeiro momento, eu fiquei chateada, tentei cruzar o olhar e entender se era impressão minha. Mas eu falei: ‘quer saber? Aceita! E age como quiser, ignora também’. Fica mendigando a atenção dos outros. A pessoa não fez questão alguma de falar comigo, porque eu vou ficar? Tantas pessoas legais para eu falar. É muito doido como a gente não está preparado para a rejeição, alguém te ignorar. Encontrar mecanismos para lidar com isso. Até que eu esqueci e é isso. Cada um dá aquilo que tem, fazer o quê”, finalizou.